Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260120- 0086 Frankfurt- Sachsenhausen: Umfangreicher Polizeieinsatz

Frankfurt (ots)

(ma) Am heutigen Nachmittag (20. Januar 2026) kam es im Bereich der Gartenstraße zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Grund hierfür war ein größerer Polizeieinsatz, da durch Zeugen gegen 14:00 Uhr eine Person mit einem waffenähnlichen Gegenstand gemeldet wurde.

Der 37- jährige Mann, der sich augenscheinlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde durch Polizeikräfte in seiner Wohnung angetroffen, wo er von den eingesetzten Polizeikräften widerstandslos festgenommen wurde.

Bei dem zuvor gemeldeten waffenähnlichen Gegenstand handelte sich um eine Softairpistole.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

