Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260120- 0084 Frankfurt- Ostend: Vermisste Person

Frankfurt (ots)

Seit gestern Nachmittag (19. Januar 2026), gegen 16:00 Uhr, wird der 15-jährige Bedirhan Y. aus dem Frankfurter Ostend vermisst.

Letztmalig wurde er um 16:00 Uhr an der elterlichen Wohnung im Bereich der Habsburgerallee gesehen. Es besteht die Möglichkeit, dass sich Bedirhan in Begleitung einer ebenfalls Vermissten 14- Jährigen aus Bornheim befindet.

Bedrihan kann wie folgt beschrieben werden:

Ca. 175 cm groß, kurze braune gegelte Haare, schlanke Statur, feste Zahnspange, unter der Lippe linksseitig befindet sich ein Muttermal; er ist bekleidet mit einem Jogginganzug der Marke "Under Amour", einer schwarzen Daunenjacke mit Fell, schwarzen "Nike" Turnschuhen und führt vermutlich eine Umhängtasche mit sich.

Ein Bild des Vermissten ist dem folgenden Link zu entnehmen:

https://www.polizei.hessen.de/vermisste-personen/wo-ist-der-15-jaehrige-bedirhan-y

Seine mögliche Begleitung (siehe Nr. 0085) kann wie folgt beschrieben werden:

Ca. 162 cm groß, dunkelbraune bis schwarze über schulterlange Haare, braune Augen, weibliche Statur; bekleidet mit einer braunen Lederjacke und einem weißen T-Shirt, sie soll einen schwarzen Rucksack der Marke "Louis Vuitton" mit sich führen.

Für Hinweise auf den Aufenthaltsort wählen Sie bitte die Telefonnummer des Polizeipräsidiums Frankfurt unter 069 / 755-51199 oder von jeder anderen Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell