Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260120 - 0082 Frankfurt- Innenstadt: Erst die Handtasche, dann das Auto - Polizei schnappt Dieb

Frankfurt (ots)

(ma) Am Montagnachmittag (19. Januar 2026) wurde einer Frau im Bereich der Zeil zunächst die Handtasche und kurz darauf das Fahrzeug mittels der in der Handtasche befindlichen Fahrzeugschlüssel entwendet. Die Polizei nahm einen jungen Mann fest.

Die Frau meldete gegen 15:25 Uhr den Diebstahl ihrer Handtasche und stellte kurz darauf fest, dass sich ihr Fahrzeug nicht mehr an der Örtlichkeit befand, wo sie es zuvor abgestellt hatte. Sie ortete ihr Auto schließlich im Bereich der Gutleutstraße und zivile Fahnder legten sich auf die Lauer.

Kurz darauf erschien ein 19- Jähriger und öffnete zielgerichtet den Kofferraum des Fahrzeuges, die Polizei nahm ihn kurz darauf fest.

Im weiteren Verlauf wurde eine Wohnungsdurchsuchung bei dem Festgenommenen angeordnet.

Der 19-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

