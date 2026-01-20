PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-F: 260120 - 0080 Frankfurt - Seckbach: Diebe erbeuten insgesamt neun Fahrräder

Frankfurt (ots)

(ha) Unbekannte verschafften sich zwischen Samstag (17. Januar 2026) und Montag (19. Januar 2026) Zugang zu einem Fahrradgeschäft in Seckbach und stahlen insgesamt neun Fahrräder.

Sie überwanden nach aktuellen Erkenntnissen gewaltsam die Sicherung des verschlossenen Ladens und entwendeten im Anschluss mehrere Fahrräder. Der Sachschaden liegt im unteren bis mittleren fünfstelligen Bereich. Polizeibeamte konnten umfangreich Spuren sichern, die Ermittlungen bezüglich der Tatverdächtigen wurden aufgenommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich mit dem zuständigen Polizeirevier unter der Rufnummer 069 / 755 - 11800 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



