LPI-SHL: Zu weit auf die Gegenfahrbahn gekommen
Wiedersbach (ots)
Ein 47-jähriger Busfahrer befuhr Dienstagnachmittag die Strecke von Gerhardtsgereuth in Richtung Wiedersbach. In einer Linkskurve kam er mit seinem Linienbus zu weit nach links. Der entgegenkommende 63-jährige Autofahrer versuchte noch auszuweichen, prallte dabei aber gegen den am Straßenrand befindlichen Leitpfosten und zudem kam es zum seitlichen Zusammenstoß mit dem Bus. Ein Gesamtschaden von über 17.000 Euro entstand. Es gab keine Verletzten.
