LPI-SHL: Zu weit auf die Gegenfahrbahn gekommen

Suhl (ots) - Mittwoch gegen 03:15 Uhr wurde der Polizei eine Ruhestörung durch laute Musik in der Rudolf-Virchow-Straße in Suhl gemeldet. Die Beamten begaben sich vor Ort und sprachen mit dem Verursacher. Sie ermahnten ihn zur Ruhe und da er Mann zusicherte leise zu sein, rückte die Polizei zunächst wieder ab. Als wenig später ein erneuter Anruf wegen zu lauter Musik von derselben Wohnung ausgehend einging, stellten die Polizisten die Musikbox sicher und bearbeiten ...

