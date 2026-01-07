Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Konto rechtzeitig gesperrt

Suhl (ots)

Auf dem Computer einer Seniorin öffnete sich am Dienstag eine Anwendung, die auf die Feststellung einer schädlichen Software auf ihrem PC hinwies. Die Frau rief die dort angegebene Service-Nummer an und der Mann am Telefon gab an ihr helfen zu wollen. Letztendlich gewährte sie Zugriff auf ihren Computer und gab im Online-Banking mehrere Zahlungen frei. Zum Glück wurde die Seniorin anschließend misstrauisch und kontaktierte ihre Bank, sodass das Konto zunächst vor der Abbuchung von Geld gesperrt werden konnte. Seien auch Sie misstrauisch. Geben Sie niemals persönliche Zugangsdaten, PIN oder TAN Nummern an Ihnen unbekannte Personen heraus und gewähren Sie keinen Zugriff auf Ihren Computer.

