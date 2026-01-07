PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Konto rechtzeitig gesperrt

Suhl (ots)

Auf dem Computer einer Seniorin öffnete sich am Dienstag eine 
Anwendung, die auf die Feststellung einer schädlichen Software auf 
ihrem PC hinwies. Die Frau rief die dort angegebene Service-Nummer an
und der Mann am Telefon gab an ihr helfen zu wollen. Letztendlich 
gewährte sie Zugriff auf ihren Computer und gab im Online-Banking 
mehrere Zahlungen frei. Zum Glück wurde die Seniorin anschließend 
misstrauisch und kontaktierte ihre Bank, sodass das Konto zunächst 
vor der Abbuchung von Geld gesperrt werden konnte.
Seien auch Sie misstrauisch. Geben Sie niemals persönliche 
Zugangsdaten, PIN oder TAN Nummern an Ihnen unbekannte Personen 
heraus und gewähren Sie keinen Zugriff auf Ihren Computer.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

