Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Abbiegeunfall

Brotterode (ots)

Am frühen Dienstagabend fuhr ein Autofahrer auf der Schützenhofstraße in Brotterode und bog in der Folge nach links in die Schmalkalder Straße ab. Dabei geriet er zu weit nach links und es kam zum Zusammenstoß mit einer verkehrsbedingt wartenden Autofahrerin. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 8.000 Euro. Die Frau verletzt sich bei dem Zusammenstoß leicht und wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Polizisten fest, dass der Unfallverursacher nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war.

