Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Betrüger erfolgreich

Bad Salzungen (ots)

Im Laufe des Dienstags riefen unbekannte Betrüger bei Senioren im Raum Bad Salzungen an. In mehreren Fällen erkannten die Angerufenen den Betrug und legten auf. Zwei Mal gelangten die Täter jedoch an Bargeld. Mit der Masche, dass ein Angehöriger einen tödlichen Unfall verursacht hätte, überredeten die Täter die Personen am Telefon ihnen das Geld als Kaution zu übergeben, um ihre Familienangehörigen vor einer angeblichen Haft zu bewahren. Insgesamt wurden an diesem Tag über 30.000 Euro an Unbekannte übergeben. Die Polizei warnt: Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und legen Sie auf. Kontaktieren Sie Ihre Angehörigen persönlich oder im Zweifelsfall die Polizei unter der Rufnummer 110.

