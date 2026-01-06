PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-SHL: Gegen Leitplanke gefahren

Hildburghausen (ots)

Montagnachmittag kam ein Autofahrer aus bislang ungeklärter Ursache in einer Kurve von der Landstraße zwischen Hildburghausen und Gerhardtsgereuth ab. Der Pkw prallte gegen und geriet auf die Leitplanke und beschädigte diese auf mehreren Metern Länge. Um das Auto kümmerte sich der Abschleppdienst. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren