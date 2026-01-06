LPI-SHL: Gegen Leitplanke gefahren
Hildburghausen (ots)
Montagnachmittag kam ein Autofahrer aus bislang ungeklärter Ursache in einer Kurve von der Landstraße zwischen Hildburghausen und Gerhardtsgereuth ab. Der Pkw prallte gegen und geriet auf die Leitplanke und beschädigte diese auf mehreren Metern Länge. Um das Auto kümmerte sich der Abschleppdienst. Verletzt wurde zum Glück niemand.
