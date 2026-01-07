Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Mülleimer angezündet

Meiningen (ots)

Ein bislang unbekannter Jugendlicher betrat am Dienstag gegen 17:20 Uhr die öffentliche Sanitäreinrichtung am Schloßplatz in Meiningen. Im Inneren setzte er einen Mülleimer in der Damentoilette in Brand und legt ein brennendes Papierstück auf dem Boden der Herrentoilette ab. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 150 Euro. Der Täter flüchtete anschließend und konnte durch Zeugen wie folgt beschrieben werden: - etwa 16-17 Jahre alt - bekleidet mit einem schwarzen Pullover, einer schwarzen Jacke, einer Jogginghose der Marke "Adidas" und weißen Schuhen. Zeugen, die Hinweise zu der Person geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0004313/2026 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

