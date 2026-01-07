PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Aufgefahren

Hildburghausen (ots)

Eine 51-jährige Autofahrerin befuhr Dienstagnachmittag die Dr.-Wilhelm-Külz-Straße in Hildburghausen. Sie wollte nach rechts in die Friedrich-Rückert-Straße abbiegen, musste aber verkehrsbedingt halten. Dies bemerkte der hinter ihr fahrende 27-jährige Autofahrer zu spät und fuhr auf. Glücklicherweise verletzte sie niemand, aber ein Schaden von fast 10.000 Euro entstand.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

