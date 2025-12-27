Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Herzlake - Versuchter Einbruch in Eierhütte

Herzlake (ots)

Am Donnerstag, 25. Dezember 2025 gegen 18.50 Uhr, kam es zu einem versuchten Einbruch in eine sogenannte Eierhütte an der Grafeleder Straße in Herzlake.

Bislang unbekannte Täter versuchten, einen in der Eierhütte befindlichen Tresor gewaltsam zu öffnen. Dies gelang jedoch nicht, sodass nach derzeitigen Erkenntnissen kein Diebesgut erlangt wurde. Am Tresor sowie an einem an der Außenwand angebrachten Schild entstand Sachschaden. Dieser wird auf etwa 120 Euro geschätzt. Die Eierhütte befindet sich außerhalb der geschlossenen Ortschaft und ist frei zugänglich.

Zeugen, die im Bereich der Grafeleder Straße verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Telefonnummer 05931/9490 zu melden.

