PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Herzlake - Versuchter Einbruch in Eierhütte

Herzlake (ots)

Am Donnerstag, 25. Dezember 2025 gegen 18.50 Uhr, kam es zu einem versuchten Einbruch in eine sogenannte Eierhütte an der Grafeleder Straße in Herzlake.

Bislang unbekannte Täter versuchten, einen in der Eierhütte befindlichen Tresor gewaltsam zu öffnen. Dies gelang jedoch nicht, sodass nach derzeitigen Erkenntnissen kein Diebesgut erlangt wurde. Am Tresor sowie an einem an der Außenwand angebrachten Schild entstand Sachschaden. Dieser wird auf etwa 120 Euro geschätzt. Die Eierhütte befindet sich außerhalb der geschlossenen Ortschaft und ist frei zugänglich.

Zeugen, die im Bereich der Grafeleder Straße verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Telefonnummer 05931/9490 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 26.12.2025 – 11:52

    POL-EL: Haselünne - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

    Haselünne (ots) - Am heutigen Morgen ereignete sich gegen 09:00 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Lähdener Straße in Haselünne. Ein 48-jähriger Mann befuhr mit einem Mitsubishi die Lähdener Straße aus Richtung Lähden kommend in Richtung Haselünne. Dabei kam das Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. In der ...

    mehr
  • 26.12.2025 – 07:58

    POL-EL: Lingen - Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

    Lingen (ots) - Am Donnerstag, den 25.12.2025, kam es gegen 19:10 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Vorgartenstraße in Lingen. Ein 25-jähriger Fahrzeugführer befuhr mit einem Audi die Vorgartenstraße aus Richtung Schepsdorf kommend in Richtung Wachendorf. In einer Linkskurve kam der Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei überfuhr er zunächst einen Leitpfosten, touchierte einen Baum und kollidierte ...

    mehr
  • 26.12.2025 – 07:57

    POL-EL: Lingen - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

    Lingen (ots) - Am Donnerstag, den 25.12.2025, kam es gegen 19:29 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Raffineriestraße in Lingen. Eine 52-jährige Fahrzeugführerin befuhr mit ihrem Opel die Raffineriestraße aus Richtung Waldstraße kommend in Fahrtrichtung Biene. Im Bereich einer Kanalbrücke kam sie aus bislang nicht näher bekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem Brückengeländer. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren