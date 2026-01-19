PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260119 - 0077 Frankfurt/Hanau: Vermisste Person

Frankfurt (ots)

(cb) Wo ist Misena Zamy Brauburger? Das fragt die Kriminalpolizei in Hanau und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach der 16 Jahre alten Vermissten. Misena Zamy ist etwa 1,58 Meter groß und von kräftiger Statur. Die Teenagerin hat schwarze Haare. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie einen schwarzen Kapuzenpullover und eine schwarze Jacke. Die Gesuchte wurde zuletzt am Freitag (16. Januar), gegen 19 Uhr, in der Leimenstraße gesehen. Seitdem ist sie unbekannten Aufenthaltes. Es ist nicht auszuschließen, dass sich die Jugendliche in Frankfurt am Main aufhält.

Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort von Misena Zamy Brauburger geben kann, wird gebeten, sich unter 06181 120-123 bei der Kriminalpolizei in Hanau oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Hinweis: Unter nachfolgendem Link ist ein Bild der Vermissten beigefügt: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/6199356

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Alle Meldungen Alle
  • 19.01.2026 – 13:47

    POL-F: 260119- 0076 Frankfurt- Innenstadt: Diebesduo festgenommen

    Frankfurt (ots) - (ma) Am Sonntagmittag (18. Januar 2026) meldete eine Frau der Polizei, dass ihr in einem Kino auf der Zeil die Jacke samt Portemonnaie gestohlen wurde. Sie konnte feststellen, dass jemand bereits versucht hatte, mit der Karte Geld abzuheben. Anhand von Aufnahmen einer Sicherheitskamera konnte die eingesetzte Streife das Diebespärchen bei der Tatausführung feststellen und im weiteren Verlauf zudem ...

    mehr
  • 19.01.2026 – 13:46

    POL-F: 260119 - 0075 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Festnahme nach Diebstahl aus PKW

    Frankfurt (ots) - (bo) Gestern Nacht (18. Januar 2026) nahmen aufmerksame Polizeibeamte einen 16-Jährigen fest, der zuvor aus einem PKW in der Moselstraße mehrere Sonnenbrillen entwendete. Gegen 01:00 Uhr entwendete der 16-jährige, wohnsitzlose Tatverdächtige mehrere Sonnenbrillen aus einem geparkten Hyundai in der Moselstraße. Die Tat konnte durch die dortige ...

    mehr
  • 19.01.2026 – 13:46

    POL-F: 260119 - 0074 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Frau greift Polizeibeamtin an

    Frankfurt (ots) - (ha) am Samstagnachmittag schlug eine 23-jährige Frau, die sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, einer Polizistin ins Gesicht. Das Streifenteam waren gegen 16:30 Uhr in der Karlstraße im Einsatz, um eine Rettungswagenbesetzung zu unterstützen. Die Sanitäter wollten der Frau, die sich eine tiefe Schnittwunde am Handgelenk zugefügt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren