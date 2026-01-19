POL-OF: Wo ist Misena Zamy Brauburger?
Hanau und Frankfurt (ots)
(cb) Wo ist Misena Zamy? Das fragt die Kriminalpolizei in Hanau und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach der 16 Jahre alten Vermissten.
Misena Zamy ist etwa 1,58 Meter groß und von kräftiger Statur. Die Teenagerin hat schwarze Haare. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie einen schwarzen Kapuzenpullover und eine schwarze Jacke. Die Gesuchte wurde zuletzt am Freitag (16. Januar), gegen 19 Uhr, in der Leimenstraße in Hanau gesehen. Seitdem ist sie unbekannten Aufenthaltes. Es ist nicht auszuschließen, dass sich die Jugendliche in Frankfurt am Main aufhält.
Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort von Misena Zamy Brauburger geben kann, wird gebeten, sich unter 06181 100-123 bei der Kriminalpolizei in Hanau oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.
Hinweis: Der Meldung ist ein Bild der Vermissten beigefügt (Quelle: PP Südosthessen).
Offenbach, 19.01.2026, Pressestelle, Claudia Benneckenstein
