Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260119- 0076 Frankfurt- Innenstadt: Diebesduo festgenommen

Frankfurt (ots)

(ma) Am Sonntagmittag (18. Januar 2026) meldete eine Frau der Polizei, dass ihr in einem Kino auf der Zeil die Jacke samt Portemonnaie gestohlen wurde. Sie konnte feststellen, dass jemand bereits versucht hatte, mit der Karte Geld abzuheben.

Anhand von Aufnahmen einer Sicherheitskamera konnte die eingesetzte Streife das Diebespärchen bei der Tatausführung feststellen und im weiteren Verlauf zudem dessen Unterschlupf in einem Hotel im Bahnhofsviertel ermitteln.

Eine Richterin ordnete die Durchsuchung des Hotelzimmers an, in welchem das Paar, eine 19- Jährige und ein 18- Jähriger, angetroffen wurde.

Die Durchsuchung führte nicht nur zum Auffinden der soeben entwendeten Jacke und Bankkarte, sondern auch einer weiteren Zahlkarte aus einer anderen Tat, was allesamt sichergestellt wurde.

Das Diebesduo wurde vorläufig festgenommen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell