Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Oberhof (ots)

Ein Autofahrer parkte in der Zeit von Montag, 11:00 Uhr, bis Dienstag, 11:00 Uhr, seinen schwarzen VW auf dem Parkplatz eines Hotels in der Theo-Neubauer-Straße in Oberhof. Als er zu seinem Auto zurückkam, stellte er einen Schaden an der hinteren Tür fest. Ein Verursacher war nicht mehr vor Ort. Zeugen, die Hinweise zu der Verkehrsunfallflucht geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0009912/2026 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

