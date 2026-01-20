Polizeipräsidium Frankfurt am Main
POL-F: 260120 - 0079 Frankfurt-Gallus: Feuerwerkskörper im Schulflur
Frankfurt (ots)
(bo) Gestern Vormittag (19. Januar 2026) zündete eine unbekannte Person im Flur einer Schule in der Schwalbacher Straße einen pyrotechnischen Gegenstand.
Gegen 11:33 Uhr gab es in dem Flur der Schule einen lauten Knall, da ein unbekannter Täter einen Blitz-Feuerwerkskörper während des laufenden Unterrichts zündete.
Personen erlitten, bis auf einen großen Schreck, keinen Schaden.
Die Ermittlungen wurden aufgenommen.
