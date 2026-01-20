PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260120 - 0079 Frankfurt-Gallus: Feuerwerkskörper im Schulflur

Frankfurt (ots)

(bo) Gestern Vormittag (19. Januar 2026) zündete eine unbekannte Person im Flur einer Schule in der Schwalbacher Straße einen pyrotechnischen Gegenstand.

Gegen 11:33 Uhr gab es in dem Flur der Schule einen lauten Knall, da ein unbekannter Täter einen Blitz-Feuerwerkskörper während des laufenden Unterrichts zündete.

Personen erlitten, bis auf einen großen Schreck, keinen Schaden.

Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

  • 19.01.2026 – 14:23

    POL-F: 260119 - 0077 Frankfurt/Hanau: Vermisste Person

    Frankfurt (ots) - (cb) Wo ist Misena Zamy Brauburger? Das fragt die Kriminalpolizei in Hanau und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach der 16 Jahre alten Vermissten. Misena Zamy ist etwa 1,58 Meter groß und von kräftiger Statur. Die Teenagerin hat schwarze Haare. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie einen schwarzen Kapuzenpullover und eine schwarze Jacke. Die Gesuchte wurde zuletzt am Freitag (16. ...

    mehr
  • 19.01.2026 – 13:47

    POL-F: 260119- 0076 Frankfurt- Innenstadt: Diebesduo festgenommen

    Frankfurt (ots) - (ma) Am Sonntagmittag (18. Januar 2026) meldete eine Frau der Polizei, dass ihr in einem Kino auf der Zeil die Jacke samt Portemonnaie gestohlen wurde. Sie konnte feststellen, dass jemand bereits versucht hatte, mit der Karte Geld abzuheben. Anhand von Aufnahmen einer Sicherheitskamera konnte die eingesetzte Streife das Diebespärchen bei der Tatausführung feststellen und im weiteren Verlauf zudem ...

    mehr
