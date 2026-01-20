Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Hanau: Rücknahme Vermisstenfahndung - Bezug zur Meldung Nr. 0077

(bo) Die Vermisste Misena Zamy Brauburger konnte am heutigen Tage wohlbehalten angetroffen werden. Die Fahndung nach ihr wird daher zurückgenommen.

