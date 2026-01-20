PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260120 - 0078 Frankfurt
Hanau: Rücknahme Vermisstenfahndung - Bezug zur Meldung Nr. 0077

Frankfurt (ots)

(bo) Die Vermisste Misena Zamy Brauburger konnte am heutigen Tage wohlbehalten angetroffen werden. Die Fahndung nach ihr wird daher zurückgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



