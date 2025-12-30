Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode: Versuch sich der Kontrolle zu entziehen; Bispingen: E-Scooter und Fahrrad entwendet; Walsrode: Unter Drogeneinfluss; Hademstorf: Gegenstände geraten in Brand

30.12.2025 / Versuch sich der Kontrolle zu entziehen

Walsrode: In der Nacht zu Dienstag versuchte sich ein 25-jähriger Autofahrer einer Polizeikontrolle in der Walsroder Innenstadt zu entziehen, nachdem er kurz zuvor eine rote Ampel überfuhr. Dabei beschleunigte der Fahrer zunächst sein Fahrzeug und bog in den Kleinen Graben ab, wo er aus dem rollenden Auto sprang. Nach einer kurzen fußläufigen Verfolgung konnte der 25-Jährige schließlich im Großen Graben gestoppt werden. Bei der weiteren Kontrolle stellte sich dann auch heraus, warum der Walsroder vor der Polizei flüchten wollte. Zum einen ist der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, zum anderen stand er unter Drogeneinfluss. Ein entsprechender Drogenvortest reagierte nämlich positiv auf THC und Kokain. Zudem fanden die Einsatzkräfte heraus, dass das Auto und die angebrachten Kennzeichen, die darüber hinaus noch gestohlen waren, nicht zusammengehörten. Den 25-Jährigen erwarten nun mehrere Strafverfahren. Zudem musste er eine Blutprobe abgeben.

29.12.2025 / E-Scooter und Fahrrad entwendet

Bispingen: Am frühen Montagabend entwendeten Unbekannte einen E-Scooter sowie ein Fahrrad vom Verbindungsweg zwischen Hörpel und Borstel. Hier soll nach ersten Erkenntnissen zwischen 18:00 Uhr und 18:30 Uhr ein älteres Auto vorgefahren sein. Dabei nahmen die Unbekannten den schwarzen E-Scooter der Marke Xiaomi und das schwarze Fahrrad der Marke Conway einfach mit. Die Geschädigten, zwei Jugendliche im Alter von 14 und 15 Jahren, hörten noch eine weibliche Stimme. Vor Ort stellten sie aber nur noch das Fehlen der Zweiräder fest, die sie kurz zuvor dort abgestellt haben. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 800 Euro. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Bispingen unter 05194-982460 entgegen.

29.12.2025 / Unter Drogeneinfluss

Walsrode: Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis kontrollierten am Montagabend einen 57-Jährigen auf seinem E-Scooter. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann aus dem Landkreis Harburg unter Drogeneinfluss stand. Ein entsprechender Vortest reagierte positiv auf THC und Amphetamin. Der Mann gab eine Blutprobe und seinen E-Scooter ab.

29.12.2025 / Gegenstände geraten in Brand

Hademstorf: Am Montag wurde kurz nach 18:00 Uhr zunächst der Brand eines Schuppens im Dorfweg in Hademstorf gemeldet. Am Brandort stellte sich schließlich heraus, dass mehrere Gegenstände aus bislang unbekannter Ursache im Schuppen in Brand gerieten, das Gebäude jedoch selbst keinen Schaden erlitt. Die alarmierte Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen. Es entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro.

