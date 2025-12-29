Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Leiter des Einsatz- und Streifendienstes verabschiedet sich

Heidekreis (ots)

Soltau: Mit Ablauf dieses Jahres verabschiedet sich der Leiter des Einsatz- und Streifendienstes der Polizeiinspektion Heidekreis, Erster Polizeihauptkommissar Michael Blank, nach über 45 Dienstjahren in die wohlverdiente Pension.

Nach seiner Einstellung im August 1980 durchlief der Walsroder viele Stationen: Seine breite Verwendung reichte von der Bereitschaftspolizei über die Tätigkeiten als Kradfahrer, Beamter im Einsatz- und Streifendienst, Stations- und Inselpolizist, Dienstschichtleiter, Trainer für systematisches Einsatztraining sowie auch Personalratsvorsitzender bis hin zu seiner letzten Verwendung als Leiter des Einsatz- und Streifendienstes am Sitz der Polizeiinspektion in Soltau. Dort war er seit 2020 für das operative und regionale Einsatzgeschäft im Großraum Soltau zuständig - vor allem das Jahr 2025 bleibt ihm in Erinnerung:

"Mein letztes Jahr war wunderbar. Es gab zwar viele Einsätze und verschiedenste Lagen, aber zusammen, auch mit anderen Behörden, haben wir stets eine gute Lösung gefunden!", so der scheidende Polizeibeamte.

Bereits Mitte Dezember wurde der Erste Polizeihauptkommissar im Rahmen einer kleinen Feierstunde verabschiedet. Inspektionsleiter Jens Heuchert bedankte sich dabei im Namen aller Kolleginnen und Kollegen für seinen unermüdlichen Einsatz, seine Loyalität und seine Menschlichkeit.

Die Nachfolge von Michael Blank tritt Marcel Mehnen, zuletzt Leiter des Einsatz- und Streifendienstes in Bad Fallingbostel, im neuen Jahr an. Hierzu erfolgt eine gesonderte Pressemitteilung.

