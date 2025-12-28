Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode - Pyrotechnik entwendet Soltau - Fahrt unter Beeinflussung von Betäubungsmitteln

PI Heidekreis (ots)

Soltau - Fahrt unter Beeinflussung von Betäubungsmitteln

Am Samstagabend gegen 21:00 Uhr fiel der Streife der Polizei Soltau ein Fahrzeug in der Wilhelmstraße auf. Nachfolgend wurde der PKW einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle ergaben sich bei dem 36-jährigen Soltauer Hinweise auf eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel. Der anschließend durchgeführte Urintest bestätigte den Verdacht. Der Fahrzeugführer stand unter dem Einfluss von Marihuana. Dem Soltauer wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen.

Soltau - Stark betrunken mit dem Fahrrad unterwegs

In der Nacht von Samstag auf Sonntag fiel der Soltauer Streife in Harber ein Fahrradfahrer auf, der mit sehr starken Schlangenlinien Richtung Soltau unterwegs war. Während der anschließend durchgeführten Kontrolle ergab der Atemalkoholtest bei dem 31-jährigen Soltauer einen Wert von 2,40 Promille. Neben der durchgeführten Blutprobenentnahme und der Sicherstellung des Fahrrades wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Schwarmstedt - Einbruch in eine Werkstatt

Im Zeitraum vom Nachmittag des zweiten Weihnachtstages bis zum frühen Morgen des 27.12.2025 verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Werkstatt in Schwarmstedt in der Celler Straße und durchsuchten diese nach Diebesgut. Nachdem keine Wertgegenstände gefunden worden waren, verließen die Täter das Objekt wieder. Täterhinweise nimmt die Polizei in Schwarmstedt unter der Telefonnummer 05071-800350 entgegen.

Walsrode - Pyrotechnik entwendet

Unbekannte Täter brachen während der Weihnachtsfeiertage einen vor einem Supermarkt in der Heinrich-Hertz-Straße abgestellten Container auf, in welchem Feuerwerkskörper gelagert worden waren. Aus diesem wurden im Anschluss mehrere pyrotechnische Gegenstände entwendet. Täterhinweise nimmt die Polizei in Walsrode unter 05161-48640 entgegen.

Walsrode - Verkehrsunfall mit zwei Radfahrern

Am frühen Samstagabend befuhr ein 59-jähriger Walsroder mit seinem Pkw die Kreisstraße zwischen Hünzingen und Dreikronen. Hier musste er zwei 21 und 23 Jahre alten Radfahrern aus Walsrode ausweichen, welche unbeleuchtet mit ihren Fahrrädern auf der Fahrbahn unterwegs waren. Es kam zum leichten Kontakt zwischen dem Pkw und dem 21-jährigen, wodurch im Anschluss beide Radfahrer stürzten und sich leicht verletzten. Hinweise auf eine Beeinflussung durch berauschende Mittel ergaben sich nicht.

Schneverdingen - Trickdiebstahl

In den Mittagsstunden des 27.12.2025 kam es in der Eichendorffstraße in Schneverdingen zu einem Trickdiebstahl zum Nachteil einer 89-jährigen Geschädigten. Eine bisher unbekannte männliche Person gab sich als Handwerker aus und verschaffte sich so Zutritt in die Wohnung. Unter einem Vorwand lenkte er die Bewohnerin ab und entwendete Schmuck. Hinweise nimmt die Polizei in Schneverdingen unter 05193/982500 entgegen.

Autobahn 7 und 27 / Bad Fallingbostel - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am frühen Morgen des 27. Dezember kam es auf den Autobahnen im Heidekreis gleich zu mehreren Fällen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Zunächst konnte im Rahmen einer Verkehrskontrolle der Polizei Bad Fallingbostel ein 50-jähriger Mann an der Rastanlage Allertal an der A7 ohne gültige Fahrerlaubnis festgestellt werden.

Kurz darauf sollte durch eine weitere Streifenwagenbesatzung auf der A27 ein Pkw kontrolliert werden. Der 23-jährige Fahrzeugführer hielt zunächst auf dem Standstreifen der Autobahn und wechselte mit dem 24-jährigen Beifahrer den Platz. Bei der anschließenden Kontrolle auf dem Parkplatz Krelinger Heide stellten die Beamten den Fahrertausch fest, ebenso wie die Tatsache, dass beide Personen nicht im Be-sitz einer Fahrerlaubnis sind. Der Fahrzeugschlüssel wurde zur Verhinderung der Weiterfahrt sichergestellt.

Als am nächsten Morgen der Fahrzeugschlüssel durch eine berechtigte Person abgeholt werden sollte, mussten die Beamten feststellen, dass der Führerschein dieser 26-jährigen Person zur Einziehung ausgeschrieben war, sodass der Mann nicht weiterfahren durfte. Gegen alle Beschuldigten wurden Strafverfahren eingeleitet.

Bispingen - Mit 1,73 Promille unterwegs

Ein aufmerksamer Zeuge meldete am Freitagnachmittag eine Fahrzeugführerin, die mit deutlichem Alkoholgeruch in ihren Pkw gestiegen und losgefahren ist. Die alarmierten Einsatzkräfte konnten den gemeldeten Pkw an der Wohnanschrift antreffen. Die 61-jährige Fahrzeugführerin war mittlerweile in ihrer Wohnung. Ein nachfolgender Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,73 Promille. Die Dame musste daraufhin eine Blutprobe und ihren Führerschein abgeben.

