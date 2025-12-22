PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bad Fallingbostel: Brand eines ehemaligen Betriebsgebäudes der Deutschen Bahn

Heidekreis (ots)

21.12.2025 / Brand eines ehemaligen Betriebsgebäudes der Deutschen Bahn

Bad Fallingbostel: Am Sonntagnachmittag wurde gegen 16:50 Uhr der Vollbrand eines ehemaligen, baufälligen Betriebsgebäudes auf dem Gelände der Deutschen Bahn am Bahnhof in Bad Fallingbostel gemeldet. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Hierbei kam es lediglich zu kurzzeitigen Straßen- und Schienensperrungen. Aufgrund der Einsturzgefahr konnte das Gebäude bisher nicht betreten werden. Für die weiteren Ermittlungen, insbesondere zur bislang unbekannten Brandursache, wurde die Beschlagnahme des Brandortes ausgesprochen. Eine Schadenshöhe kann zudem auch noch nicht beziffert werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Heidekreis
Tarek Gibbah
Telefon: +49 5191 9380-104
E-Mail: pressestelle@pi-hk.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell

