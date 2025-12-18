Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode: Carportbrand; Bad Fallingbostel: Unfallflüchtige gesucht

Heidekreis (ots)

17.12.2025 / Carportbrand

Walsrode: Am späten Mittwochabend geriet gegen 22:40 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache ein neuwertiges Auto in der Brüggemannstraße in Vollbrand. Das Fahrzeug stand zu diesem Zeitpunkt unter einem Carport, das durch den Brand ebenfalls beschädigt wurde. Das Feuer griff zudem auf einen angrenzenden Schuppen vom Nachbargrundstück über. Durch die Feuerwehr konnte eine weitere Ausdehnung verhindert werden. Der Sachschaden wird aktuell auf über 65.000 Euro geschätzt. Der Zentrale Kriminaldienst hat die Ermittlungen zum Brand aufgenommen und bitte um Hinweise an 05191-93800.

17.12.2025 / Unfallflüchtige gesucht

Bad Fallingbostel: Am Mittwochmorgen kam es gegen 07:45 Uhr in der Michelsenstraße zu einem Unfallgeschehen, als eine bislang unbekannte Autofahrerin bei einem Abbiegevorgang einen 6-jährigen Jungen auf dem Gehweg übersah. Das Kind fiel durch den Zusammenstoß zu Boden und zog sich eine Prellung am Arm zu. Die Unfallverursacherin soll zwar kurzzeitig aus ihrem Fahrzeug ausgestiegen sein, um nach dem Jungen zu schauen, habe sich dann aber unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zur Unfallverursacherin machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Fallingbostel unter 05162-9720 zu melden.

