POL-HK: Soltau: 16-Jähriger nach Unfallgeschehen verstorben
Heidekreis (ots)
Bezugnehmend auf eine Pressemitteilung vom 16.12.2025, möchte die Polizeiinspektion Heidekreis klarstellen, dass der 16-Jährige nicht wie berichtet am Montagmorgen, sondern am Dienstagmorgen (16.12.2025) seinen schweren Verletzungen erlegen ist.
