PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Heidekreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: 16-Jähriger nach Unfallgeschehen verstorben

Heidekreis (ots)

Bezugnehmend auf eine Pressemitteilung vom 16.12.2025, möchte die Polizeiinspektion Heidekreis klarstellen, dass der 16-Jährige nicht wie berichtet am Montagmorgen, sondern am Dienstagmorgen (16.12.2025) seinen schweren Verletzungen erlegen ist.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Heidekreis
Tarek Gibbah
Telefon: +49 5191 9380-104
E-Mail: pressestelle@pi-hk.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Heidekreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Heidekreis
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Heidekreis
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren