POL-HK: Dorfmark: Diebe unterwegs; Bad Fallingbostel: Unfall mit unbeleuchtetem Radfahrer; Walsrode: Wohnungseinbruch; A 7/Essel: Sattelzug kommt von Fahrbahn ab

16.12.2025 / Diebe im Ort unterwegs

Dorfmark: Unbekannte entwendeten in der Zeit von Montagabend bis Dienstagmittag einen E-Scooter sowie ein Pedelec aus einem Schuppen im Hainbuchenbusch. Beide Zweiräder waren mit einem Kettenschloss gesichert. Im Lerchenweg wurde in der Nacht zu Dienstag ebenfalls ein E-Bike aus einer Garage gestohlen. Aus einem Schuppen im Fichtenweg erbeuteten die Täter ein Schweißgerät. Auch weitere Grundstücke wurden in der Nacht zu Dienstag durch Unbekannte betreten. Möglicherweise könnte ein weißer Kastenwagen mit den Diebstählen in Verbindung stehen. Hinweise zu den Taten oder zu verdächtigen Personen/Fahrzeugen, auch über gefertigte Videoaufnahmen, nimmt die Polizei in Bad Fallingbostel unter 05162-9720 entgegen.

16.12.2025 / Unfall mit unbeleuchtetem Radfahrer

Bad Fallingbostel: Am frühen Dienstagabend übersah ein 59-jähriger Autofahrer in der Freudenthalstraße beim Linksabbiegen einen entgegenkommenden und vorfahrtberechtigten, jedoch unbeleuchteten Radfahrer. Nach dem anschließenden Zusammenstoß fuhr der 15-jährige Radfahrer zunächst weiter. Der Autofahrer konnte den Jugendlichen schließlich aufhalten, um eine polizeiliche Unfallaufnahme zu veranlassen. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden.

16.12.2025 / Wohnungseinbruch

Walsrode: Unbekannte drangen am Dienstag, in der Zeit von 11:30 Uhr bis 20:00 Uhr, in eine Wohnung, die sich im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Wurzelförde befindet, ein. Anschließend durchsuchten die Täter das Innere nach Diebesgut. Hinweise zur Tat oder zu verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt der Zentrale Kriminaldienst in Soltau unter 05191-93800 entgegen.

16.12.2025 / Sattelzug kommt von Fahrbahn ab

A 7/Essel: Ein 51-Jähriger kam am Dienstagabend mit seinem Sattelzug von der A 7 in Fahrtrichtung Hannover ab und kollidierte dabei in Höhe des Rastplatzes Allertal mit der Seitenschutzplanke sowie einem geparkten Sattelzug. Der Unfallverursacher wurde durch das Unfallgeschehen leicht verletzt. Die Ein- und Ausfahrt zur Raststätte sowie der rechte Fahrstreifen waren für die Bergungs- und Säuberungsmaßnahmen zum Teil bis Mittwochmorgen gesperrt.

