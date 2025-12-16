PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: 16-Jähriger erliegt seinen schweren Verletzungen

Heidekreis (ots)

16.12.2025 / 16-Jähriger erliegt seinen schweren Verletzungen

Soltau: Bezugnehmend auf das Unfallgeschehen vom Samstagabend, bei dem ein 16-Jähriger von der Motorhaube eines Autos heruntergeschleudert wurde (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59460/6178870), kann die Polizeiinspektion Heidekreis mitteilen, dass der Jugendliche am Montagmorgen seinen schweren Verletzungen erlegen ist. Der Zentrale Kriminaldienst ermittelt nun gegen den 18-jährigen Autofahrer wegen einer fahrlässigen Körperverletzung mit Todesfolge in Verbindung mit einem Verkehrsunfall.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Heidekreis
Tarek Gibbah
Telefon: +49 5191 9380-104
E-Mail: pressestelle@pi-hk.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell

