POL-HK: Soltau: 16-Jähriger erliegt seinen schweren Verletzungen

Heidekreis (ots)

16.12.2025 / 16-Jähriger erliegt seinen schweren Verletzungen

Soltau: Bezugnehmend auf das Unfallgeschehen vom Samstagabend, bei dem ein 16-Jähriger von der Motorhaube eines Autos heruntergeschleudert wurde (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59460/6178870), kann die Polizeiinspektion Heidekreis mitteilen, dass der Jugendliche am Montagmorgen seinen schweren Verletzungen erlegen ist. Der Zentrale Kriminaldienst ermittelt nun gegen den 18-jährigen Autofahrer wegen einer fahrlässigen Körperverletzung mit Todesfolge in Verbindung mit einem Verkehrsunfall.

