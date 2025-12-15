Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Südlicher Heidekreis: Kontrolle von Spielhallen

Heidekreise (ots)

12.12.2025 / Kontrolle von Spielhallen

Südlicher Heidekreis: Im Rahmen der lokalen Netzwerkpartnerschaft fand bereits am Freitag eine behördenübergreifende Kontrolle im südlichen Heidekreis statt. Im Fokus der Kontrollkräfte standen dabei Spielhallen und Betriebe mit Spielautomaten. Dabei überprüften in der Zeit von 15:00 Uhr bis 21:30 Uhr Mitarbeitende des Hauptzollamtes Hannover, des Landkreises Heidekreis sowie der Polizeiinspektion Heidekreis insgesamt sieben Objekte in Rethem, Hodenhagen, Schwarmstedt und Buchholz (Aller). Die Einsatzkräfte machten hierbei diverse Feststellungen und leiteten eine zweistellige Anzahl an Ermittlungsverfahren, unter anderem wegen Verstöße gegen das Niedersächsische Spielhallengesetz, ein.

