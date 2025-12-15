Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: A 7: Drogeneinfluss; A 7: Betrunken gegen Sattelzug; OERB: Alkoholisiert verunfallt; HOD: Zwei Verletzte nach Freizeitparkbesuch; SOL: Betrunken am Steuer eingeschlafen; WAL: Kleinkraftrad entwendet

Heidekreis (ots)

15.12.2025 / Unter Drogeneinfluss am Steuer

A 7/Essel: Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis kontrollierten in der Nacht zu Montag einen 30-jährigen Autofahrer an der Autobahnraststätte Allertal Ost. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann zum Zeitpunkt der Kontrolle höchstwahrscheinlich unter Drogeneinfluss stand. Ein entsprechender Drogenvortest reagierte nämlich positiv auf THC, Amphetamin und Methamphetamin. Dem 30-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

14.12.2025 / Betrunken gegen Sattelzug gefahren

A 7/Bispingen: Ein 48-jähriger Mann fuhr am Sonntag, kurz vor Mitternacht, auf der Rastanlage Lüneburger Heide Ost, mit seinem Kleintransporter rückwärts gegen einen stehenden Sattelzug. Es entstand dabei zwar nur ein kleinerer Sachschaden, aber bei der anschließenden Unfallaufnahme nahmen die Einsatzkräfte deutlichen Alkoholgeruch beim Unfallverursacher wahr. Ein Atemalkoholtest zeigte letztlich den Wert von 2,52 Promille an. Der Mann musste eine Blutprobe sowie seinen Führerschein abgeben.

14.12.2025 / Alkoholisiert verunfallt

Oerbke: Am Sonntagabend kam ein 29-Jähriger, kurz vor 20:30 Uhr, mit seinem Auto in einer Rechtskurve alleinbeteiligt von der Panzerringstraße ab und kollidierte schließlich mit einem Baum. Der leichtverletzte Fahrer, der durch die hinzugerufene Feuerwehr befreit werden musste, stand zudem unter Alkoholeinfluss. Ein entsprechender Atemalkoholtest ergab im Krankenhaus einen Wert von 0,92 Promille. Dem 29-Jährigen wurde daher eine Blutprobe entnommen. Zudem stellten die Einsatzkräfte seinen Führerschein sicher. Es entstand ein Sachschaden von rund 12.000 Euro.

14.12.2025 / Zwei Verletzte nach Freizeitparkbesuch

Hodenhagen: Am frühen Sonntagabend kam es im Hodenhagener Freizeitpark zu einem Vorfall, bei dem unter anderem eine 29-jährige Frau schwer verletzt wurde. Die Besucherin wurde von einem Metallteil am Kopf getroffen, das sich zuvor von einer Attraktion gelöst hat. Sie musste mit einem Krankenwagen in ein Hannoveraner Krankenhaus transportiert werden. Zudem wurde ein 40-Jähriger durch das Teil leicht am Fuß verletzt. Die betroffene Attraktion wurde noch am Abend abgesperrt und durch die Polizei beschlagnahmt. Die Ermittlungen zum Vorfall dauern an.

14.12.2025 / Betrunken am Steuer eingeschlafen

Soltau: Am frühen Sonntagmorgen wurden Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis zu einem Auto gerufen, das am Grünstreifen der L 163, zwischen dem Ortsausgang Soltau und dem Ortsteil Alm, parkte. Dabei ragte das Fahrzeug zur Hälfte auf die Fahrbahn. Auf dem Fahrersitz stellten die Polizeibeamten schließlich einen alkoholisierten 39-Jährigen fest, der das Fahrzeug dort vermutlich zuvor abgestellt hat, um zu schlafen. Ein Atemalkoholtest ergab den Wert von 1,12 Promille. Der Mann musste eine Blutprobe sowie seinen Führerschein abgeben.

14.12.2025 / Kleinkraftrad entwendet

Walsrode: Unbekannte entwendeten am Sonntagmorgen, in der Zeit von 08:30 Uhr bis 10:30 Uhr, ein rotes Kleinkraftrad der Marke Tauris, das am Fahrbahnrand der Cordinger Straße abgestellt wurde. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Walsrode unter 05161-48640 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell