POL-HK: Schneverdingen: Zeugen zum Brand einer Lagerhalle gesucht

Heidekreis (ots)

16.12.2025 / Zeugen zum Brand einer Lagerhalle gesucht

Schneverdingen: Bezugnehmend auf den Brand einer Lagerhalle im Alt-Benninghöfener-Weg in der Nacht von Freitag auf Samstag (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59460/6178870), kann die Polizeiinspektion Heidekreis mitteilen, dass es Hinweise auf ein gewaltsames Eindringen in das Objekt gibt und nun wegen des Verdachtes einer Brandstiftung ermittelt wird. Der Zentrale Kriminaldienst (Tel. 05191-93800) sucht daher Zeugen zum Brandgeschehen sowie mögliche Videoaufnahmen, die in der Nähe des Brandortes gefertigt wurden.

