Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - 2508012

Kreis Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Velbert ---

In der Nacht auf Montag, 4. August 2025, versuchte eine noch unbekannte Täterin oder ein noch unbekannter Täter gegen 0:50 Uhr in ein Tierheim an der Langenberger Straße in Velbert einzubrechen. Sie oder er verschaffte sich gewaltsam durch einen Zaun Zutritt, als ein Zeuge auf den Einbruch aufmerksam wurde und die Polizei alarmierte. Die Einsatzkräfte waren schnell vor Ort, aber konnten niemanden mehr antreffen. Es wurde nichts entwendet.

Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 946-6110, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Hilden ---

In der Zeit von Donnerstag, 31. Juli 2025, gegen 16 Uhr, bis Freitag, 1. August 2025, gegen 7:40 Uhr, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter in eine Arztpraxis an der Mittelstraße in Hilden eingebrochen. Sie verschafften sich auf noch unbekannte Weise Zutritt und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Es wurde Bargeld aus einer Geldkassette gestohlen.

Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 898-6410, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Haan ---

In der Nacht auf Montag, 4. August 2025, ist ein noch unbekannter Täter gegen 0:35 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Nähe der Ohligser Straße in Haan eingebrochen. Er verschaffte sich gewaltsam durch ein Fenster Zutritt und durchsuchte die Räume nach Wertgegenständen. Was entwendet wurde, steht noch nicht fest. Aufmerksame Zeuginnen und Zeugen beobachteten den Einbruch und alarmierten die Polizei, die im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung leider keine Personen mehr antreffen konnte. Der Täter, der in die Wohnung eingebrochen ist, wird als männlich und dunkel bekleidet beschrieben. Eine weitere Person stand an der Straße und wartete, diese trug einen Rucksack. Anschließend stiegen beide in ein schwarzes Auto und fuhren Richtung Haaner Innerstadt weg. Der Fahrer wird beschrieben als: männlich, kräftig, mit einer Kappe und Stirnlampe. Er trug eine schwarze Jogginghose und ein schwarzes langes Oberteil mit Streifen an der Seite.

Am Sonntag, 3. August 2025, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter zwischen 11:30 und 21 Uhr in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Bachstraße in Haan eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch die Eingangstür Zutritt und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Es wurde Schmuck und Bargeld gestohlen.

Am Montag, 4. August 2025, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter zwischen 0:15 und 2:30 Uhr in die Garage eines Einfamilienhauses in der Straße "Am Nachbarsberg" in Haan eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch eine Tür Zutritt. Was entwendet wurde, steht noch nicht fest.

Hinweise nimmt die Polizei in Haan, Telefon 02129 9328-6480, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Langenfeld ---

In der Zeit von Mittwoch, 30. Juli 2025, gegen 10 Uhr, bis Freitag, 1. August 2025, gegen 11:20 Uhr, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter in eine Gaststätte am Heinenbusch in Langenfeld eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch eine Tür Zutritt und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Es wurden zwei Spielautomaten aufgebrochen und Bargeld gestohlen.

Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 288-6310, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell