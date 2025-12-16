Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Altenwahlingen: Einbrüche; Walsrode: Einbruch; Walsrode: 1,91 Promille; A 7: Unfall; Soltau: Einbruch; Hodenhagen: Diebstahl; Munster: Unfall; Marklendorf: Einbruch misslingt; Walsrode: Unfallflucht

Heidekreis (ots)

15.12.2025 / Werkzeug nach Einbrüchen gestohlen

Altenwahlingen: Unbekannte drangen am vergangenen Wochenende in eine Werkstatt sowie einen Lagerraum in Altenwahlingen ein und entwendeten unter anderem Werkzeug. Es entstand ein Gesamtschaden von knapp 2.000 Euro. Hinweise zu den Taten nimmt die Polizei in Walsrode unter 05161-48640 entgegen.

15.12.2025 / Einbruch in unbewohntes Haus

Walsrode: In der Zeit von Sonntagvormittag bis Montagvormittag drangen Unbekannte in ein unbewohntes Haus in Krelingen ein und durchwühlten sämtliche Räumlichkeiten. Hinweise zur Tat oder zu verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt die Polizei in Walsrode unter 05161-48640 entgegen.

15.12.2025 / Mit 1,91 Promille am Steuer

Walsrode: Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis kontrollierten am Montagvormittag einen 56-jähriger Autofahrer, der zuvor in der Verdener Straße mit seiner unsicheren Fahrweise aufgefallen war. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann unter deutlichem Alkoholeinfluss stand. Ein entsprechender Atemalkoholtest zeigte den Wert von 1,91 Promille an. Der 56-Jährige, der über keinen Wohnsitz in Deutschland verfügt, musste eine Blutprobe, seinen Führerschein sowie eine Sicherheitsleistung in Höhe von 1.000 Euro abgeben.

15.12.2025 / Auto überschlägt sich

Walsrode/A 7: Am Montagmorgen kam es auf der A 7 in Fahrtrichtung Hamburg, um kurz vor 09:00 Uhr, zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten. Ein Sattelzug fuhr dabei in Höhe des Walsroder Dreieckes auf ein vorausfahrendes Auto, das aus bislang ungeklärter Ursache zuvor stark abbremste. Durch den Zusammenstoß überschlug sich das mit vier Personen besetzte Auto. Alle Insassen, Männer im Alter von 20 bis 47 Jahren, wurden leicht verletzt einem Krankenhaus zugeführt. Die A 7 wurde in Fahrtrichtung Hamburg für die Unfallaufnahme kurzzeitig voll gesperrt. Es entstand ein Sachschaden von rund 22.000 Euro.

15.12.2025 / Einbruch am Tage

Soltau: Unbekannte drangen am Montag, in der Zeit von 09:00 Uhr bis 11:15 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Harburger Straße, in Höhe des Parkweges, ein und entwendeten Bargeld sowie Schmuck. Hinweise zur Tat oder zu verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt der Zentrale Kriminaldienst in Soltau unter 05191-93800 entgegen.

15.12.2025 / Geldbörse aus Transporter entwendet

Hodenhagen: Die Seitenscheibe eines Transporters, der am Fahrbahnrand der Straße Meierholzung parkte, wurde in der Zeit von Sonntagnachmittag bis Montagmorgen eingeschlagen. Aus dem Inneren des Fahrzeuges wurde schließlich eine Geldbörse entwendet. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Hodenhagen unter 05164-802550 entgegen.

15.12.2025 / Linienbus gerät in den Gegenverkehr

Munster: Ein 48-Jähriger geriet am Montagmittag, gegen 12:00 Uhr, im Speckenmoor mit seinem Linienbus in den Gegenverkehr und kollidierte dabei frontal mit einem entgegenkommenden Auto. Durch den Zusammenstoß wurde der 76-jährige Autofahrer leicht verletzt. Der Unfallverursacher, der vermutlich zuvor durch die tiefstehende Sonne geblendet wurde, blieb unverletzt. Der Linienbus beförderte zum Zeitpunkt des Unfalls keine Personen. Es entstand ein Sachschaden von rund 20.000 Euro.

14.12.2025 / Einbruch misslingt

Marklendorf: Unbekannte versuchten in der Nacht zu Sonntag in ein Einfamilienhaus am Schützenplatz zu gelangen. Das Aufhebeln der rückwärtig gelegenen Terrassentür misslang jedoch, sodass die Täter ohne Beute flüchteten. Hinweise zur Tat oder zu verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt der Zentrale Kriminaldienst in Soltau unter 05191-93800 entgegen.

09.12.2025 / Zeugen zur Unfallflucht gesucht

Walsrode: Bereits am 09.12.2025 kam es gegen 19:45 Uhr an der Kreuzung Verdener Straße/Lange Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Fahrer eines dunklen SUV (vermutlich VW Taigo) stieß kurz vor der Langen Straße auf der Rechtsabbiegerspur gegen einen weißen Renault Twingo. Laut Zeugen soll der Unfallverursacher auch angehalten haben und ausgestiegen sein, um sich den Schaden anzuschauen. Dann habe sich der Mann bei der Twingo-Fahrerin entschuldigt, sei wieder eingestiegen und bei rotem Ampellicht nach rechts in die Lange Straße abgebogen. Der Flüchtige, der seine Personalien nicht hinterließ, ist etwa 1,90 m und war mit einer schwarzen Jacke sowie einem roten Cappy bekleidet. Der entstandene Sachschaden beträgt mindestens 2.000 Euro. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang, zum Unfallflüchtigen oder dessen dunklen SUV machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Walsrode unter 05161-48640 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell