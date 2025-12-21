Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Pressemeldung der PI Heidekreis vom Wochenende der 51. KW 2025

Heidekreis (ots)

Schneverdingen / Neuenkirchen: Einbruch in Modellflugzeugverein

Unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit vom 19.12.25 bis 20.12.25 gewaltsam Zutritt zu einem Gebäude eines Modellflugzeugvereins in Ilhorn und entwendeten Bargeld aus den Räumlichkeiten. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei in Schneverdingen unter 05193-982500 entgegen.

Soltau / B71: Alkoholisierter Fahrer verursacht Verkehrsunfall

Am Freitagabend meldeten Anwohner einen Verkehrsunfall in Hötzingen der Polizei. Der verunfallte Pkw sei von der Straße abgekommen und in den Graben gefahren. Dabei beschädigte dieser einige Verkehrszeichen. Der Fahrer des Pkw fuhr zunächst weiter, kehrte jedoch kurze Zeit später zur Unfallstelle zurück, da dass vordere Kennzeichenschild durch den Unfall abgefallen und an der Unfallstelle liegen geblieben war. Die Polizei erwartete ihn schon. Neben dem Vorwurf der Verkehrsunfallflucht ergab ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von 1,77% Promille. Eine ärztliche Blutprobenentnahme wurde bei dem 60-jährigen Fahrer aus Munster durchgeführt. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt und ihn erwarten nun mehrere Strafverfahren.

Soltau: Gefährliche Körperverletzung - Zeugen gesucht

Freitagabend gegen 22:00 Uhr schlugen unbekannte Täter einen 32-jährigen Soltauer mit einem unbekannten Gegenstand nieder. Vorausgegangen waren Streitigkeiten zwischen dem Opfer und den späteren Tätern. Der Vorfall ereignete sich vor einem Kiosk in der Walsroder Straße. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Soltau unter 05191-93800 zu melden.

Soltau: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Im Verlaufe des Samstagvormittags kontrollierten Beamten einen 41-jährigen aus Rotenburg in seinem Pkw samt Anhänger. Im Rahmen der Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrer nicht die erforderliche Führerscheinklasse für die Fahrzeugkombination besaß. Ihm wurde die Weiterfahrt mit dem Anhänger untersagt und ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Soltau: Fahrrad am Bahnhof gestohlen

Am Samstagnachmittag entwendeten Unbekannte in der Zeit von 14-15 Uhr ein Herrenfahrrad am Bahnhof Soltau Han. Das graue Gravel Bike war mit einem Kettenschloss an einem der überdachten Fahrradständer angeschlossen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Soltau unter 05191-93800 entgegen.

Bad Fallingbostel: Einbruch in Wohnung

Unbekannte verschafften sich im Tatzeitraum von Freitag auf Samstag gewaltsam Zutritt in eine Wohnung in der Heidmarktstraße. Die Wohnung wurde durchsucht und einige Gegenstände entwendet. Hinweise zur Tat können der Polizei Soltau unter 05191-93800 telefonisch mitgeteilt werden.

Dorfmark / Fahrzeugführer fährt unter Einfluss von Betäubungsmitteln:

Am frühen Sonntagmorgen kontrollierte die Polizei in Dorfmark einen polnischen Pkw, samt dem 28-jährigen Fahrer aus Neuenkirchen. Hierbei wurden bei dem Fahrer körperliche Auffälligkeiten festgestellt, die auf eine Beeinflussung durch berauschende Mittel schließen ließen. Der Fahrer räumte den fast täglichen Konsum von Cannabis ein, letztmalig habe er am Freitag konsumiert. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt, eine Blutprobe entnommen und dessen Führerschein sichergestellt. Eine Strafanzeige gegen ihn wurde gefertigt.

BAB7 / Schwarmstedt: Betrunken auf der Autobahn unterwegs

Ebenfalls am Sonntagmorgen wurde durch Verkehrsteilnehmer ein Pkw auf der Autobahn 7, in Rtg. Hannover fahrend, gemeldet, der in Schlangenlinien über alle Fahrstreifen fuhr. Der Pkw, mit Kennzeichen aus Hannover, konnte eingeholt, angehalten und samt 24-jährigem Fahrer aus Hannover kontrolliert werden. Bei dem Fahrer konnte Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,52% Promille. Auch diesem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt, eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Walsrode / Körperverletzungen mit Glasflasche

Am frühen Samstagmorgen, gegen 01:50 Uhr, wurde die Polizei zum "Oscars" gerufen - dort sei es zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Vor der Bar sollen zunächst mehrere männliche Beschuldigte nach verbalen Streitigkeiten mit Schlägen auf ein 31-jähriges Opfer eingewirkt haben. Als zwei weitere Opfer im Alter von 43 und 38 dazwischen gehen wollten, wurden auch diese mit Faustschlägen ins Gesicht getroffen. Da das 31-jährige Opfer zudem mit einer Glasflasche auf den Kopf geschlagen wurde, musste dieses im Anschluss in einem Krankenhaus weiter behandelt werden.

Wer Hinweise zu den Tatgeschehen oder den Beschuldigten geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Walsrode unter 05161/48640 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell