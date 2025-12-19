Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Dorfmark: Werkzeuge entwendet; Bad Fallingbostel: Handtasche gestohlen; Schwarmstedt: Einbruch in Einfamilienhaus; A7

Bad Fallingbostel: Auf Sattelauflieger aufgefahren; etc.

Heidekreis (ots)

14.12. - 18.12. / Werkzeuge entwendet

Dorfmark: Unbekannte entwendeten zwischen dem 14.12. und dem 18.12. aus einem Schuppen mehrere Werkzeuge. Nachdem die Täter die Schuppentür des Gebäudes in der Schulstraße aufgebrochen hatten, nahmen sie mehrere Werkzeuge mit und flüchteten in unbekannte Richtung.

18.12. / Handtasche gestohlen

Bad Fallingbostel: Ein unbekannter Täter entwendete am Donnerstag gegen 11.25 Uhr die Handtasche einer 62-jährigen. Die Frau hatte ihre Handtasche beim Einkaufen in einem Supermarkt in der Düshorner Straße in ihrem Einkaufwagen aufbewahrt. Diese Gelegenheit nutze die unbekannte Person, nahm die Tasche an sich und flüchtete in unbekannte Richtung.

18.12. / Einbruch in Einfamilienhaus

Schwarmstedt: Unbekannte drangen am Donnerstag zwischen 16 Uhr und 18:15 Uhr in ein Wohnhaus Am Bornberg ein. Nachdem die Täterschaft die Terassentür des Einfamilienhauses gewaltsam aufgebrochen hatte, durchwühlten die sämtlichen Räume. Ob Diebesgut entwendet wurde, konnte bislang nicht ermittelt werden.

18.12. / Auf Sattelauflieger aufgefahren A7 / Bad Fallingbostel: Zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer und einer leicht verletzen Person kam es am Donnerstag kurz vor 16 Uhr auf der A 7 Höhe Bad Fallingbostel. Ein 22-Jähriger BMW-Fahrer war gemeinsam mit seinem 21-Jährigen Beifahrer auf der A7 in Richtung Hannover unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem BMW auf den Lkw eines 27-Jährigen auffuhr. Der 22-Jährige BMW-Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Sein 21-Jähriger Beifahrer wurde leicht verletzt.

18.12. / Fahrradfahrer nach Unfallgeschehen gesucht Walsrode: Zu einem Unfall zwischen Fußgänger und Radfahrer kam es am Donnerstagabend kurz nach 22 Uhr in Benefeld in der Cordinger Straße. Nachdem ein 29-Jährigerden auch für Radfahrer freigegeben Fußweg gequert hatte, kollidierte er mit einem vorbeifahrenden Radfahrer, so dass beide zu Fall kamen. Der Radfahrer setzte sich anschließend wieder auf sein Fahrrad und fuhr davon. Hinweise zu dem Radfahrer nimmt die Polizei Walsrode unter der Telefonnummer 0161/48640 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell