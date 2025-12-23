Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bomlitz: Zeugen zur Unfallflucht gesucht; Soltau: Betrunkener Radfahrer verursacht Unfall; Soltau: Brennende Mülltonne

Heidekreis (ots)

22.12.2025 / Zeugen zur Unfallflucht gesucht

Bomlitz: Am Montagnachmittag kam es kurz vor 17:00 Uhr in Höhe der Fallingbosteler Straße 36 zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein unbekanntes Fahrzeug gegen ein geparktes Auto fuhr und dabei einen nicht unerheblichen Schaden verursachte. Der unbekannte Verursacher flüchtete daraufhin unerlaubt vom Unfallort. Nach ersten Erkenntnissen könnte es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen silbernen Kleinwagen handeln, der mit einem Logo auf der Heckscheibe versehen war. Zudem müsste das Fahrzeug ebenfalls Beschädigungen aufweisen. Hinweise zum Unfallflüchtigen nimmt die Polizei in Bomlitz unter 05161-949630 entgegen. Zudem bittet die Polizei darum, dass sich ein mutmaßlicher Zeuge, der sich zum Zeitpunkt des Unfalls in der dortigen Bushaltestelle aufgehalten haben soll, ebenfalls mit der Wache in Bomlitz in Verbindung setzt.

22.12.2025 / Betrunkener Radfahrer verursacht Unfall

Soltau: Ein 52-jähriger Radfahrer bog am Montagmittag gegen 13:25 Uhr in die Neue Straße ein und fuhr hier auf ein verkehrsbedingt stehendes Auto auf. Bei der anschließenden Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise darauf, dass der unfallverursachende Radfahrer unter Alkoholeinfluss stehen könnte. Ein entsprechender Atemalkoholtest bestätigte dann die Annahme, da ein Wert von 1,89 Promille angezeigt wurde. Der 52-Jährige musste daher eine Blutprobe abgeben. Am Auto des 26-jährigen Geschädigten entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro.

22.12.2025 / Brennende Mülltonne

Soltau: Am Montagabend wurde der Brand einer auf dem Gehweg stehenden Papiermülltonne in der Straße "Zum Ahlftener Flatt" gemeldet. Die hinzugerufene Feuerwehr konnte den Brand schließlich löschen. Bewohner hätten kurz zuvor, gegen 19:55 Uhr, einen lauten Knall gehört. Hinweise zum Brandgeschehen nimmt die Polizei in Soltau unter 05191-93800 entgegen.

