Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Pressemitteilung der PI Heidekreis vom 26.12.2025

Heidekreis (ots)

24./25.12.2025 / Bargeld bei Einbruch gestohlen Bad Fallingbostel: Im Zeitraum vom 24.12., gegen 14:00 Uhr, bis zum 25.12., gegen 11:00 Uhr, verschafften sich Unbekannte Zugang zu einem Wohnhaus im Buchenweg. Nachdem die Täter gewaltsam ein Fenster öffneten, durchsuchten sie die Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld. Hinweise zu verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt der Zentrale Kriminaldienst in Soltau unter 05191-93800 entgegen.

23.12.2025 Einbruchsversuch

Schneverdingen: Unbekannte versuchten am Dienstag, gegen 18:00 Uhr, die Tür eines Einfamilienhauses in der Max-Oertz-Straße in Schneverdingen aufzuhebeln. Aufgrund eines dadurch ausgelösten Alarms ließen die Täter von ihrem Vorhaben ab und flüchteten vom Tatort. Hinweise zur Tat oder zu verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt der Zentrale Kriminaldienst unter 05191-93800 entgegen.

23.12.2025 Einbruch in Wohnhaus

Hodenhagen: Am Dienstag kam es zu einem Einbruch in ein Wohnhaus im Kreuzkamp. Unbekannte verschafften sich über ein Kellerfenster Zugang zum Inneren des Gebäudes. Hier wurden mehrere Räumlichkeiten betreten. Anschließend entfernten sie sich in unbekannte Richtung. Hinweise zu verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt der Zentrale Kriminaldienst in Soltau unter 05191-93800 entgegen.

24.12.2025 Unter THC-Einfluss am Steuer

Soltau: An Heiligabend, gegen 22:30 Uhr, kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung einen 19-jährigen Autofahrer in der Walsroder Straße in Soltau. Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich Hinweise, dass der Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss stand. Ein entsprechender Drogenvortest reagierte positiv auf THC. Dem 19-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

25.12.2025 Brand eines PKW

Walsrode: Aus bislang unbekannter Ursache geriet am frühen Donnerstagmorgen in der Straße Meirehmer Berg ein Auto in Brand. Der Brand wurde gegen 0:28 Uhr durch eine Zeugin gemeldet. Das Feuer konnte durch die eingesetzten Feuerwehrkräfte vollständig gelöscht werden. Durch den Brand wurde niemand verletzt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 3000 Euro geschätzt. Die Brandursache ist nun Bestandteil der weiteren Ermittlungen.

25./26.12.2025 Ruhestörung/Sachbeschädigung

Munster: Am 25.12.2025 in den Abendstunden meldete eine 27-Jährige Munsteranerin eine Ruhestörung durch lautstarke Musik. Die angetroffenen Verursacher der privaten Feier wurden durch örtliche Polizeikräfte zur Ruhe ermahnt. Im Verlauf der Nacht sei die Musik durch die 23-Jährige Veranstalterin der Feier erneut derart aufgedreht worden, dass die Polizei erneut informiert wurde. Durch die 23-Jährige Verursacherin wurde noch vor Eintreffen der Beamten eine Scheibe der Beschwerdeführerin eingeschlagen. Die Party der Verursacherin wurde daraufhin durch die eingesetzten Polizeikräfte aufgelöst und ein entsprechendes Strafverfahren bzgl. Sachbeschädigung eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell