POL-HK: Dorfmark: Nachwuchswerbung bei Sportevent
Heidekreis (ots)
29.12.2025 / Nachwuchswerbung bei Sportevent Dorfmark: Du hast Bock auf Polizei, weißt aber gar nicht so genau, wie man ins Team kommt?
Kolleginnen und Kollegen der Polizeiinspektion Heidekreis werden allen Interessierten am ersten Januarwochenende im neuen Jahr, im Rahmen des Heidschnucken-Cups in der Thormarcon-Arena (Justus-von-Liebig-Straße 3 in Dorfmark), Rede und Antwort stehen. Zudem gibt es die Möglichkeit sich ein wenig sportlich zu betätigen und dabei zu überprüfen, ob man für den Sporteinstellungstest bei der Polizei bereit ist.
Solltest Du also Interesse am Polizeiberuf haben, schau an folgenden Terminen unbedingt vorbei:
Freitag, 02.01.2026, 11:00 Uhr bis 14:00 Uhr Samstag, 03.01.2026, 13:00 Uhr bis 16:00 Uhr Sonntag, 04.01.2026, 15:00 Uhr bis 17:00 Uhr
Dein Weg. Deine Wahl. Deine Polizei.
Mehr Informationen gibt es auch unter www.polizei-studium.de!
