Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bomlitz: Küchenbrand; Bispingen: Unfall mit vier Verletzten; Walsrode/A 27/A 7: Stark alkoholisiert am Steuer; Essel: Lagerhallen und Firmenfahrzeuge geöffnet

Heidekreis (ots)

28.12.2025 / Küchenbrand

Bomlitz: Am Sonntag geriet kurz nach 14:00 Uhr die Küche einer Wohnung im Käthe-Kollwitz-Weg in Bomlitz in Brand. Die Bewohner des betroffenen Mehrparteienhauses konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen. Durch die alarmierte Feuerwehr konnte der Brand schließlich gelöscht werden. Die brandbetroffene Wohnung im ersten Obergeschoss sowie die darunterliegende Erdgeschosswohnung wurden so beschädigt, dass sie derzeit nicht mehr bewohnbar sind. Der Schaden wird auf über 100.000 Euro geschätzt. Für die weiteren Ermittlungen, insbesondere zur bislang unbekannten Brandursache, wurde die Beschlagnahme des Brandortes ausgesprochen.

28.12.2025 / Unfall mit vier Verletzten

Bispingen: Am Sonntagvormittag kam es auf der Bundesstraße 209, im Kreuzungsbereich zur Kreisstraße 5, zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach ersten Erkenntnissen befuhr eine 26-Jährige mit ihrem Auto die K 5 aus Richtung Hützel und geriet aufgrund der tiefstehenden Sonne ungebremst auf die Bundesstraße. Hier kollidierte das Fahrzeug mit einem Auto, das in Richtung Stübeckshorn fuhr. Durch den Zusammenstoß wurden die Unfallverursacherin, ihre 64-jährige Beifahrerin sowie der 82-jährige Fahrer des vorfahrtberechtigten Autos leicht verletzt. Dessen 80-jährige Frau, die sich auf dem Beifahrersitz befand, musste durch einen Rettungshubschrauber schwer verletzt in ein Hamburger Krankenhaus verbracht werden. Es entstand ein Sachschaden von rund 20.000 Euro.

28.12.2025 / Stark alkoholisiert am Steuer

Walsrode/A 27/A 7: Der Polizei wurde am frühen Sonntagabend, gegen 18:30 Uhr, ein Sattelzug auf der A 7 in Fahrtrichtung Hamburg gemeldet, der in Schlangenlinien fahre und fast mit einer Leitplanke kollidiert sei. Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis konnten das Fahrzeug kurze Zeit später auf dem Beschleunigungsstreifen des Parkplatzes Wolfsgrund feststellen. Dessen 49-jähriger Fahrer zeigte deutliche Ausfallerscheinungen und pustete schließlich einen Wert von 3,45 Promille. Zudem wirkte der Mann örtlich nicht orientiert, da er nach eigenen Angaben eigentlich in Richtung Hannover fahren wollte. Der Sattelzug sowie dessen Auflieger wiesen darüber hinaus zahlreiche Beschädigungen auf beiden Fahrzeugseiten auf. Der 49-Jährige musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Eine spätere Absuche bei Tageslicht ergab, dass der betroffene Sattelzug höchstwahrscheinlich mit mehreren Elementen der Außenschutzplanke an der A 27, zwischen der AS Walsrode-West und dem Walsroder Dreieck, kollidierte. Der bisherige Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.

27.12.2025 / Lagerhallen und Firmenfahrzeuge geöffnet

Essel: Unbekannte begaben sich vermutlich am Samstagmorgen im Bereich der Esseler Kreuzung auf das Gelände einer Firma und drangen dort in zwei Lagerhallen sowie drei Firmenfahrzeuge ein. Die Höhe des Diebesgutes ist noch nicht bekannt. Hinweise zur Tat oder zu verdächtigen Fahrzeugen/Personen nimmt die Polizei in Schwarmstedt unter 05071-800350 entgegen.

