Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260120 - 0081 Frankfurt - Bundesautobahn 3: Verkehrsunfall mit Landung des Rettungshubschraubers

Frankfurt (ots)

(ha) Am gestrigen Montagmittag kam es auf der BAB 3 zu einem Auffahrunfall im Zuge dessen insgesamt fünf Fahrzeuge beschädigt und drei Personen leichtverletzt wurden.

Nach aktuellen Ermittlungen fuhren alle Beteiligten auf der BAB 3 in Richtung Würzburg. Auf Höhe des Autobahnkreuzes Offenbach bremste eine 25-jährige Fahrerin eines Mercedes verkehrsbedingt. Ein 35-jähriger Fahrer eines VW Touran bremste zu spät und fuhr von hinten auf. Dem nachfolgenden LKW, der noch abbremsen konnte, fuhren zwei weitere LKW von hinten auf und schoben ihn gegen den VW Touran. In Folge des Unfalls wurden insgesamt drei Personen leichtverletzt.

Auf Grund des in Folge des Unfallgeschehens zu erwartenden Verletzungen landete zwischenzeitlich auch ein Rettungshubschrauber, welcher jedoch letztendlich keine verletzte Person transportieren musste. Die Verletzten wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht.

In Folge des Einsatzes wurde unter anderem die Parallelfahrbahn der BAB 3 zur BAB 661 in Fahrtrichtung Egelsbach bis 17:25 Uhr gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

