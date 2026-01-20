PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260120- 0085 Frankfurt- Bornheim: Vermisste Person

Frankfurt (ots)

Seit Sonntagabend (18. Januar 2026), gegen 21:20 Uhr, wird die 14- jährige Layla Estefania S. aus dem Frankfurter Bornheim vermisst.

Letztmalig wurde sie in den Abendstunden an der elterlichen Wohnung im Bereich der Saalburgallee gesehen. Es besteht die Möglichkeit, dass sich Layla Estefania in Begleitung eines ebenfalls vermissten 15- Jährigen aus dem Ostend befindet.

Layla Estefania kann wie folgt beschrieben werden:

ca. 162 cm groß, dunkelbraune bis schwarze über schulterlange Haare, braune Augen, weibliche Statur; bekleidet mit einer braunen Lederjacke und einem weißen T-Shirt, sie soll einen schwarzen Rucksack der Marke "Louis Vuitton" mit sich führen.

Ein Bild der Vermissten ist dem folgenden Link zu entnehmen:

https://www.polizei.hessen.de/vermisste-personen/14-jaehrige-layla-estefania-s-gesucht

Ihre mögliche Begleitung (siehe Nr. 0084) kann wie folgt beschrieben werden:

ca. 175 cm groß, kurze braune gegelte Haare, schlanke Statur, feste Zahnspange, unter der Lippe linksseitig befindet sich ein Muttermal; bekleidet ist er mit einem Jogginganzug der Marke "Under Amour", einer schwarzen Daunenjacke mit Fell, schwarze "Nike" Turnschuhen und führt vermutlich eine Umhängtasche mit sich.

Für Hinweise auf den Aufenthaltsort wählen Sie bitte die Telefonnummer des Polizeipräsidiums Frankfurt unter 069 / 755-51199 oder von jeder anderen Polizeidienststelle.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Alle Meldungen Alle
  • 20.01.2026 – 14:35

    POL-F: 260120- 0084 Frankfurt- Ostend: Vermisste Person

    Frankfurt (ots) - Seit gestern Nachmittag (19. Januar 2026), gegen 16:00 Uhr, wird der 15-jährige Bedirhan Y. aus dem Frankfurter Ostend vermisst. Letztmalig wurde er um 16:00 Uhr an der elterlichen Wohnung im Bereich der Habsburgerallee gesehen. Es besteht die Möglichkeit, dass sich Bedirhan in Begleitung einer ebenfalls Vermissten 14- Jährigen aus Bornheim befindet. Bedrihan kann wie folgt beschrieben werden: Ca. 175 ...

    mehr
  • 20.01.2026 – 11:17

    POL-F: 260120 - 0083 Frankfurt- Griesheim: Brand zweier Gartenhütten

    Frankfurt (ots) - (ma) Am Montagmorgen (19. Januar 2026) meldeten aufmerksame Zeugen gegen 08:35 Uhr eine Rauchwolke im Bereich des Kleingartenvereins Am Kastanienwald. Die eingesetzten Streifen konnten einen Brand im betreffenden Kleingartenverein lokalisieren und die Feuerwehr löschte zwei in Vollbrand stehende Gartenhütten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlung ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren