Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260120- 0085 Frankfurt- Bornheim: Vermisste Person

Frankfurt (ots)

Seit Sonntagabend (18. Januar 2026), gegen 21:20 Uhr, wird die 14- jährige Layla Estefania S. aus dem Frankfurter Bornheim vermisst.

Letztmalig wurde sie in den Abendstunden an der elterlichen Wohnung im Bereich der Saalburgallee gesehen. Es besteht die Möglichkeit, dass sich Layla Estefania in Begleitung eines ebenfalls vermissten 15- Jährigen aus dem Ostend befindet.

Layla Estefania kann wie folgt beschrieben werden:

ca. 162 cm groß, dunkelbraune bis schwarze über schulterlange Haare, braune Augen, weibliche Statur; bekleidet mit einer braunen Lederjacke und einem weißen T-Shirt, sie soll einen schwarzen Rucksack der Marke "Louis Vuitton" mit sich führen.

Ein Bild der Vermissten ist dem folgenden Link zu entnehmen:

https://www.polizei.hessen.de/vermisste-personen/14-jaehrige-layla-estefania-s-gesucht

Ihre mögliche Begleitung (siehe Nr. 0084) kann wie folgt beschrieben werden:

ca. 175 cm groß, kurze braune gegelte Haare, schlanke Statur, feste Zahnspange, unter der Lippe linksseitig befindet sich ein Muttermal; bekleidet ist er mit einem Jogginganzug der Marke "Under Amour", einer schwarzen Daunenjacke mit Fell, schwarze "Nike" Turnschuhen und führt vermutlich eine Umhängtasche mit sich.

Für Hinweise auf den Aufenthaltsort wählen Sie bitte die Telefonnummer des Polizeipräsidiums Frankfurt unter 069 / 755-51199 oder von jeder anderen Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell