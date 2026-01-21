Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260121 - 0087 Frankfurt: Aufzug in der Innenstadt

Frankfurt (ots)

(bo) Gestern Abend (20. Januar 2026) fand zwischen 18:00 Uhr und 20:00 Uhr ein zuvor bei der Stadt Frankfurt angezeigter Aufzug zum Thema "Angriffe auf kurdische Stadtteile in Aleppo" statt.

Die Aufzugsstrecke verlief von der Kaiserstraße über den Willy-Brandt-Platz, weiter von der Berliner Straße bis zur Abschlusskundgebung auf den Römer. In der Spitze nahmen ca. 5.000 Personen teil.

Im Laufe des Aufzuges wurde vereinzelt Pyrotechnik aus der Menge der Teilnehmenden heraus gezündet, darüber hinaus wurden Demonstrationsteilnehmende festgestellt, die vermummt waren. Auf Höhe des Willy-Brandt-Platzes hinderten Einsatzkräfte mehrere Personen daran, die zuvor festgelegte Aufzugsstrecke zu verändern.

Nachdem die Versammlung beendet war, stellten Polizeibeamte circa 600 Personen auf der Braubachstraße/ Berliner Straße in Richtung Zeil fest. Die Polizei begleitete diese Personen in Richtung Hauptwache. Innerhalb der Gruppe befanden sich vermummte Personen. Zudem kam es vereinzelt zum Abbrennen von Pyrotechnik. Teile dieser Gruppe wurden im Bereich des Einkaufshauses MyZeil angehalten und in Richtung Hauptwache geleitet.

Die Polizei erteilte einer Person aufgrund vorangegangener Streitigkeiten einen Platzverweis. Gegen eine weitere Person wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, weil sie gegen das Versammlungsfreiheitsgesetz verstieß.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell