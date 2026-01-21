PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260121 - 0088 Frankfurt - Ostend: 24-jähriger Betäubungsmittelhändler festgenommen

Frankfurt (ots)

(ha) Polizisten nahmen Montagnacht (21. Januar 2026) einen Mann fest, der im dringenden Verdacht steht, mit Betäubungsmitteln zu handeln.

Den aufmerksamen Polizisten fiel der Mann zunächst auf einem E-Scooter in der Franziusstraße auf. Auf mehrfache Aufforderung anzuhalten reagierte dieser jedoch nicht. Nach kurzem Versuch sich der Kontrolle zu entziehen stürzte er mit dem E-Scooter, ohne sich dabei zu verletzten. Den anschließenden Versuch zu Fuß zu fliehen beendeten die Beamten nach wenigen Metern.

Bei der nachfolgenden körperlichen Durchsuchung fanden sie knapp 120 Gramm Haschisch, Codein, eine Feinwaage und diverse andere Gegenstände wie zum Beispiel ein Smartphone mit mehreren Sim-Karten, die den Verdacht erhärteten, dass der jetzt Beschuldigte mit Betäubungsmitteln handelt.

Nach einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung war der Einsatz für die Polizisten beendet. Der Beschuldigte wird sich jetzt wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln verantworten müssen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Alle Meldungen Alle
  • 21.01.2026 – 13:33

    POL-F: 260121 - 0087 Frankfurt: Aufzug in der Innenstadt

    Frankfurt (ots) - (bo) Gestern Abend (20. Januar 2026) fand zwischen 18:00 Uhr und 20:00 Uhr ein zuvor bei der Stadt Frankfurt angezeigter Aufzug zum Thema "Angriffe auf kurdische Stadtteile in Aleppo" statt. Die Aufzugsstrecke verlief von der Kaiserstraße über den Willy-Brandt-Platz, weiter von der Berliner Straße bis zur Abschlusskundgebung auf den Römer. In der Spitze nahmen ca. 5.000 Personen teil. Im Laufe des ...

    mehr
  • 20.01.2026 – 15:17

    POL-F: 260120- 0086 Frankfurt- Sachsenhausen: Umfangreicher Polizeieinsatz

    Frankfurt (ots) - (ma) Am heutigen Nachmittag (20. Januar 2026) kam es im Bereich der Gartenstraße zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Grund hierfür war ein größerer Polizeieinsatz, da durch Zeugen gegen 14:00 Uhr eine Person mit einem waffenähnlichen Gegenstand gemeldet wurde. Der 37- jährige Mann, der sich augenscheinlich in einem psychischen Ausnahmezustand ...

    mehr
  • 20.01.2026 – 14:38

    POL-F: 260120- 0085 Frankfurt- Bornheim: Vermisste Person

    Frankfurt (ots) - Seit Sonntagabend (18. Januar 2026), gegen 21:20 Uhr, wird die 14- jährige Layla Estefania S. aus dem Frankfurter Bornheim vermisst. Letztmalig wurde sie in den Abendstunden an der elterlichen Wohnung im Bereich der Saalburgallee gesehen. Es besteht die Möglichkeit, dass sich Layla Estefania in Begleitung eines ebenfalls vermissten 15- Jährigen aus dem Ostend befindet. Layla Estefania kann wie folgt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren