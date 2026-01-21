Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260121 - 0088 Frankfurt - Ostend: 24-jähriger Betäubungsmittelhändler festgenommen

Frankfurt (ots)

(ha) Polizisten nahmen Montagnacht (21. Januar 2026) einen Mann fest, der im dringenden Verdacht steht, mit Betäubungsmitteln zu handeln.

Den aufmerksamen Polizisten fiel der Mann zunächst auf einem E-Scooter in der Franziusstraße auf. Auf mehrfache Aufforderung anzuhalten reagierte dieser jedoch nicht. Nach kurzem Versuch sich der Kontrolle zu entziehen stürzte er mit dem E-Scooter, ohne sich dabei zu verletzten. Den anschließenden Versuch zu Fuß zu fliehen beendeten die Beamten nach wenigen Metern.

Bei der nachfolgenden körperlichen Durchsuchung fanden sie knapp 120 Gramm Haschisch, Codein, eine Feinwaage und diverse andere Gegenstände wie zum Beispiel ein Smartphone mit mehreren Sim-Karten, die den Verdacht erhärteten, dass der jetzt Beschuldigte mit Betäubungsmitteln handelt.

Nach einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung war der Einsatz für die Polizisten beendet. Der Beschuldigte wird sich jetzt wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln verantworten müssen.

