Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260122 - 0090 Frankfurt - Flughafen: Polizeieinsatz aufgrund von Reinigungsmitteln

Frankfurt (ots)

(ha) Am gestrigen Mittwochabend (21. Januar 2026) kam es am Tor 23 des Flughafen Frankfurt zu einem Einsatz der Feuerwehr und Polizei: Mutmaßlicher Auslöser dafür war nach aktuellen Erkenntnissen diverse Putzmittel, dabei wurden sieben Personen leichtverletzt.

Die Einsatzkräfte erschienen gegen 19:00 Uhr am Tor 23, nachdem zuvor mehrere Personen über einen ungewohnten Geruch und vereinzelt über Atemwegsreizungen geklagt hatten. Eine Absuche nach einer Flüssigkeit, welche für den Geruch ursächlich seien könnte verlief ergebnislos.

Erste Ermittlungen deuten darauf hin, dass ein Reinigungsmittel mit einer weiteren Substanz reagierte und so den ungewöhnlichen Geruch auslösten.

Insgesamt sieben Personen klagten über Beschwerden und wurden vorsorglich in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell