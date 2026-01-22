PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260122 - 0092 Frankfurt - Gutleutviertel: Polizei nimmt Dieb fest - weiterer Tatverdächtiger flüchtig - Zeugenaufruf

Frankfurt (ots)

(yi) In der Nacht von Mittwoch (21. Januar 2026) auf Donnerstag (22. Januar 2026) versuchten zwei Personen einen Kaffeevollautomaten aus einer Bäckerei zu stehlen. Die Polizei bittet um Mithilfe.

Gegen 02:40 Uhr meldete ein Zeuge der Polizei, dass zwei Personen im Begriff sind, einen Kaffeevollautomaten aus einer in der Speicherstraße befindlichen Bäckerei zu stehlen. Kurz darauf flüchtete einer der beiden in Richtung Zanderstraße.

Polizeibeamte suchten unmittelbar danach den Ereignisort auf und nahmen im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung einen 30-jährigen Mann fest und brachten diesen in die Haftzellen des Polizeipräsidiums Frankfurt am Main. Sein Komplize befindet sich weiterhin auf der Flucht.

Der Komplize kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich; trug ein dunkles Oberteil, eine schwarze Mütze, eine blaue Jeans und eine Umhängetasche

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Frankfurter Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 / 755 52199 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

