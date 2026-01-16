Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in evangelisches Pfarrhaus - Haben Sie etwas gesehen?

Willich-Anrath (ots)

Zwischen Donnerstag, 22 Uhr, und Freitag, 6 Uhr, kam es zu einem Einbruch in das Pfarrhaus der evangelischen Kirche in der Jakob-Krebs-Straße in Anrath. Der oder die unbekannten Täter drangen gewaltsam ins Innere ein und durchwühlten dort mehrere Räume. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch unklar. Falls Sie im genannten Zeitraum eine verdächtige Beobachtung gemacht haben, melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02162/377-0. /jk (29)

