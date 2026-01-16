Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nach einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht sucht das Verkehrskommissariat Zeugen!

Willich-Anrath (ots)

Bereits am Montag ereignete sich ein Sachschadenunfall in der Süchtelner Straße in Anrath. Ein Zeuge beobachtete gegen 8 Uhr morgens, wie ein Linienbus einen geparkten Pkw touchierte. Der Bus setzte seine Fahrt in Richtung Viersener Straße fort, ohne anzuhalten. Der Zeuge kann sich an einen Pkw erinnern, der den Unfall ebenfalls beobachtet haben muss. Dieser blinkte dem Busfahrer nämlich zu, als dieser den Unfall verursachte. Das Verkehrskommissariat sucht nun den Pkw-Fahrer, der möglicherweise Angaben zur Buslinie machen kann. Melden Sie sich bitte unter der Rufnummer 02162/377-0. /jk (27)

