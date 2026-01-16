POL-VIE: Dodge RAM gestohlen - Hinweise gesucht!
Tönisvorst-Vorst (ots)
Zwischen Mittwoch, 14. Januar 20 Uhr und Donnerstag, 15. Januar, 6 Uhr wurde ein Dodge RAM aus der Sankt Töniser Straße in Tönisvorst-Vorst gestohlen. Der Wagen war an einer Garage geparkt, als er entwendet wurde. Der weiße Dodge RAM 1500 aus dem Jahr 2019 hat das amtliche Kennzeichen KK M 509. Haben Sie Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs? Dann melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer: 02162/377-0. /jk (25)
Kreispolizeibehörde Viersen
Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de
