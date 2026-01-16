POL-VIE: Dodge RAM gestohlen - Hinweise gesucht!

Kreis Viersen (ots) - Im Laufe des Mittwochs kam es zu zwei Einbrüchen in Einfamilienhäuser. Der erste ereignete sich zwischen 10 Uhr und 19:40 Uhr in der Willicher Heide in Willich. Mindestens eine Person verschaffte sich Zutritt zum Haus. Ob etwas gestohlen wurde, wird derzeit ermittelt. Der zweite Einbruch ereignete sich um 16 Uhr in der Kaiserstraße in Viersen. ...

