Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Dodge RAM gestohlen - Hinweise gesucht!

Tönisvorst-Vorst (ots)

Zwischen Mittwoch, 14. Januar 20 Uhr und Donnerstag, 15. Januar, 6 Uhr wurde ein Dodge RAM aus der Sankt Töniser Straße in Tönisvorst-Vorst gestohlen. Der Wagen war an einer Garage geparkt, als er entwendet wurde. Der weiße Dodge RAM 1500 aus dem Jahr 2019 hat das amtliche Kennzeichen KK M 509. Haben Sie Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs? Dann melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer: 02162/377-0. /jk (25)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

