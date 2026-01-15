Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Zwei Einbrüche in Einfamilienhäuser - Kripo sucht Hinweise

Kreis Viersen (ots)

Im Laufe des Mittwochs kam es zu zwei Einbrüchen in Einfamilienhäuser. Der erste ereignete sich zwischen 10 Uhr und 19:40 Uhr in der Willicher Heide in Willich. Mindestens eine Person verschaffte sich Zutritt zum Haus. Ob etwas gestohlen wurde, wird derzeit ermittelt. Der zweite Einbruch ereignete sich um 16 Uhr in der Kaiserstraße in Viersen. Hier wurden die Eigentümer von den Einbrechern geweckt, als diese bereits im Schlafzimmer standen. Die Einbrecher waren zwei junge Männer. Können Sie zu einem der Fälle etwas Sachdienliches sagen? Dann melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02162/377-0. /jk (22)

