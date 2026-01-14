PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Schützen sie sich vor Einbrechern - Beratungsstelle Dülken, Mühlenberg 7

Kreis Viersen (ots)

Besonders in der dunklen Jahreszeit kommt es zu Einbrüchen in private Wohnungen oder Häuser. Um die Wahrscheinlichkeit eines Einbruches zu minimieren gibt es Tipps und Tricks die wir als Polizei für Sie zusammengestellt haben. Wir haben eine kriminalpolizeiliche Beratungsstelle, dort findet einmal im Monat eine Gruppenberatung mit dem Thema "Einbruchschutz" statt. Während der Beratung werden sowohl verhaltensorientierte Vorbeugungstipps gegeben als auch die Möglichkeiten einer mechanischen Sicherung/Alarmsicherung erläutert. Schon mit einfachen Verhaltensänderungen oder Sicherungen lassen Sie viele Einbrecher draußen stehen. Fast 40 Prozent aller Einbrüche scheitern, weil die Menschen ihr Eigentum gesichert haben.

Folgende Termine für die Gruppenberatung werden angeboten. 14. Januar 2026, 18 Uhr 11. Februar 2026, 18 Uhr 11. März 2026, 18 Uhr 08. April 2026, 18 Uhr 13. Mai 2026, 18 Uhr

Die Teilnehmerzahl ist auf 10 Personen begrenzt. Bitte melden Sie sich telefonisch an und hinterlassen Sie Ihre Erreichbarkeit. Andernfalls können wir Sie für den Termin nicht anmelden. Sprechen Sie uns eine Nachricht auf unseren Anrufbeantworter: 02162/377-3137 Wir freuen uns auf ihre Anmeldungen. /rb (20)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

  • 13.01.2026 – 08:59

    POL-VIE: Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses

    Willich (ots) - Am Montag, den 12.01.2026, im Zeitraum zwischen 17:50 Uhr und 19:10 Uhr, kam es in Willich auf der Fröbelstraße zu einem Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Dort hat sich mindestens ein bislang unbekannter Täter über die Terrassentür gewaltsam Zutritt zur Wohnung verschafft. Es wurde Schmuck gestohlen. Ob noch weitere Gegenstände entwendet wurden, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch ...

    mehr
  • 12.01.2026 – 14:51

    POL-VIE: Hyundai entwendet - Haben Sie Hinweise zum Verbleib des Wagens?

    Viersen (ots) - Zwischen Freitag, dem 9. Januar um 17:00 Uhr und Sonntag, dem 11. Januar um 15:30 Uhr, wurde ein Pkw in der Heimbachstraße in Viersen gestohlen. Der Wagen wurde auf dem dortigen Parkplatz geparkt, als mindestens eine unbekannte Person das Fahrzeug entwendete. Es handelt sich um einen blauen Hyundai i10 aus dem Jahr 2015. Die Polizei bittet nun ...

    mehr
  • 12.01.2026 – 14:50

    POL-VIE: Einbruch in Fahrradgeschäft - Zeuginnen und Zeugen gesucht

    Willich-Schiefbahn (ots) - Am Sonntag, dem 11. Januar in der Zeit zwischen 01:00 und 12:00 Uhr ist es zu einem Einbruch in ein Fahrradfachgeschäft auf der Hochstraße in Schiefbahn gekommen. Bei dem Einbruch ist mindestens eine unbekannte Person gewaltsam durch eine Holztür in das Geschäft gelangt. Es wurde unter anderem Bargeld entwendet. Das Kriminalkommissariat 2 ...

    mehr
