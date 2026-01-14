Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Schützen sie sich vor Einbrechern - Beratungsstelle Dülken, Mühlenberg 7

Kreis Viersen (ots)

Besonders in der dunklen Jahreszeit kommt es zu Einbrüchen in private Wohnungen oder Häuser. Um die Wahrscheinlichkeit eines Einbruches zu minimieren gibt es Tipps und Tricks die wir als Polizei für Sie zusammengestellt haben. Wir haben eine kriminalpolizeiliche Beratungsstelle, dort findet einmal im Monat eine Gruppenberatung mit dem Thema "Einbruchschutz" statt. Während der Beratung werden sowohl verhaltensorientierte Vorbeugungstipps gegeben als auch die Möglichkeiten einer mechanischen Sicherung/Alarmsicherung erläutert. Schon mit einfachen Verhaltensänderungen oder Sicherungen lassen Sie viele Einbrecher draußen stehen. Fast 40 Prozent aller Einbrüche scheitern, weil die Menschen ihr Eigentum gesichert haben.

Folgende Termine für die Gruppenberatung werden angeboten. 14. Januar 2026, 18 Uhr 11. Februar 2026, 18 Uhr 11. März 2026, 18 Uhr 08. April 2026, 18 Uhr 13. Mai 2026, 18 Uhr

Die Teilnehmerzahl ist auf 10 Personen begrenzt. Bitte melden Sie sich telefonisch an und hinterlassen Sie Ihre Erreichbarkeit. Andernfalls können wir Sie für den Termin nicht anmelden. Sprechen Sie uns eine Nachricht auf unseren Anrufbeantworter: 02162/377-3137 Wir freuen uns auf ihre Anmeldungen. /rb (20)

