Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in Fahrradgeschäft - Zeuginnen und Zeugen gesucht

Willich-Schiefbahn (ots)

Am Sonntag, dem 11. Januar in der Zeit zwischen 01:00 und 12:00 Uhr ist es zu einem Einbruch in ein Fahrradfachgeschäft auf der Hochstraße in Schiefbahn gekommen. Bei dem Einbruch ist mindestens eine unbekannte Person gewaltsam durch eine Holztür in das Geschäft gelangt. Es wurde unter anderem Bargeld entwendet. Das Kriminalkommissariat 2 sucht Hinweise zur Tat. Haben Sie etwas gesehen? Dann melden Sie sich bitte unter der 02162/377-0. /js (17)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

