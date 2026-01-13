PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses

Willich (ots)

Am Montag, den 12.01.2026, im Zeitraum zwischen 17:50 Uhr und 19:10 Uhr, kam es in Willich auf der Fröbelstraße zu einem Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Dort hat sich mindestens ein bislang unbekannter Täter über die Terrassentür gewaltsam Zutritt zur Wohnung verschafft. Es wurde Schmuck gestohlen. Ob noch weitere Gegenstände entwendet wurden, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar. Haben Sie Hinweise zu dem Einbruch, melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 2 (02162/377-0). /rb (19)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Alle Meldungen Alle
  • 12.01.2026 – 14:51

    POL-VIE: Hyundai entwendet - Haben Sie Hinweise zum Verbleib des Wagens?

    Viersen (ots) - Zwischen Freitag, dem 9. Januar um 17:00 Uhr und Sonntag, dem 11. Januar um 15:30 Uhr, wurde ein Pkw in der Heimbachstraße in Viersen gestohlen. Der Wagen wurde auf dem dortigen Parkplatz geparkt, als mindestens eine unbekannte Person das Fahrzeug entwendete. Es handelt sich um einen blauen Hyundai i10 aus dem Jahr 2015. Die Polizei bittet nun ...

    mehr
  • 12.01.2026 – 14:50

    POL-VIE: Einbruch in Fahrradgeschäft - Zeuginnen und Zeugen gesucht

    Willich-Schiefbahn (ots) - Am Sonntag, dem 11. Januar in der Zeit zwischen 01:00 und 12:00 Uhr ist es zu einem Einbruch in ein Fahrradfachgeschäft auf der Hochstraße in Schiefbahn gekommen. Bei dem Einbruch ist mindestens eine unbekannte Person gewaltsam durch eine Holztür in das Geschäft gelangt. Es wurde unter anderem Bargeld entwendet. Das Kriminalkommissariat 2 ...

    mehr
  • 12.01.2026 – 14:49

    POL-VIE: Einbruch in Einfamilienhaus- Die Polizei sucht nach Hinweisen

    Willich-Anrath (ots) - Zwischen Freitag, 09. Januar, ca. 17:30 Uhr und Samstag, 10. Januar ca. 12.00 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus auf der Kappertzheide in Anrath. Mindestens eine unbekannte Person verschaffte sich über die Garage Zugang zum Haus. Es wurden mehrere Gegenstände entwendet. Das Kriminalkommissariat 2 sucht nun nach möglichen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren