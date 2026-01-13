Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses

Willich (ots)

Am Montag, den 12.01.2026, im Zeitraum zwischen 17:50 Uhr und 19:10 Uhr, kam es in Willich auf der Fröbelstraße zu einem Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Dort hat sich mindestens ein bislang unbekannter Täter über die Terrassentür gewaltsam Zutritt zur Wohnung verschafft. Es wurde Schmuck gestohlen. Ob noch weitere Gegenstände entwendet wurden, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar. Haben Sie Hinweise zu dem Einbruch, melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 2 (02162/377-0). /rb (19)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell